Acuesta' camión cargado de verduras

MINA, NUEVO LEÓN.— Un camión de carga repleto de verduras protagonizó una aparatosa volcadura la mañana de este jueves sobre la carretera federal número 53, a la altura del kilómetro 100, en el municipio de Mina, Nuevo León, movilizando a corporaciones de auxilio y autoridades federales.

El accidente fue reportado cerca de las 09:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron sobre un camión volcado a un costado de la vía federal.

El accidente ocurrió en la mañana del jueves, movilizando a las autoridades locales.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de Protección Civil de Mina se trasladaron rápidamente al sitio para atender la emergencia.

Al arribar al lugar, las autoridades encontraron un camión de carga marca Thermo King que se encontraba volcado a orillas de la carretera, luego de que su conductor aparentemente perdiera el control de la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad transportaba un cargamento de verduras, el cual terminó parcialmente esparcido tras el accidente.

El camión de carga transportaba verduras y terminó volcado a un costado de la carretera.

Personal de la empresa propietaria del camión acudió posteriormente al lugar para iniciar las maniobras y trasladar la mercancía a otra unidad de carga, con el fin de evitar mayores pérdidas.

A pesar de lo aparatoso del percance, autoridades confirmaron que el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La Guardia Nacional realizó el peritaje para determinar las causas de la volcadura.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas que provocaron que el operador perdiera el control del vehículo y terminara con la unidad volcada sobre la carretera federal.

Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa industrial para retirar el camión de la vía de circulación y restablecer completamente el tránsito en el sector.