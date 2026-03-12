Adulto mayor sufre caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un adulto mayor resultó con diversas lesiones luego de sufrir una caída cuando caminaba por calles de la Zona Centro de la ciudad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de ayer.

El incidente se registró alrededor de las 18:15 horas en el cruce de las calles De la Fuente y Cuauhtémoc, donde testigos reportaron que un hombre de la tercera edad había caído al perder el equilibrio mientras transitaba por unos escalones de concreto.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación y solicitar el apoyo de los servicios médicos.

En el sitio fue localizado el adulto mayor identificado como Hernán Vergara, de 79 años de edad, quien presentaba molestias físicas tras la fuerte caída desde su propia altura.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindarle los primeros auxilios al lesionado y valorar la gravedad de sus heridas.

Luego de ser estabilizado en el lugar, el adulto mayor quedó bajo atención de los socorristas, quienes se encargaron de su traslado para recibir valoración médica y descartar lesiones de consideración.

Elementos policiacos permanecieron en el sitio mientras se realizaban las labores de auxilio, asegurando el área para evitar otro incidente.