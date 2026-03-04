Cuatro lesionados tras accidente en Monclova: choque entre vehículos

MONCLOVA, COAH.— El estruendo del metal retorciéndose rompió el silencio de la madrugada de este miércoles, cuando un violento choque en el cruce de las avenidas Las Torres y Adolfo López Mateos dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró alrededor de las 00:40 horas, movilizando de inmediato a paramédicos de Cruz Roja y a elementos de Control de Accidentes, luego del reporte de una colisión entre un Chevrolet Impala gris y un Ford Figo del mismo color.

De acuerdo con los primeros peritajes, Citlalic, conductora del Impala, circulaba por avenida Revolución Mexicana y, presuntamente tras distraerse, intentó retornar sin la debida precaución a la altura de la calle Adolfo López Mateos, invadiendo la trayectoria del Ford Figo que era conducido por Manuel, un joven de 19 años. El impacto fue inevitable.

El golpe lanzó a los ocupantes hacia adelante y dejó ambas unidades con severos daños en la carrocería, evidencia clara de la magnitud del encontronazo. Manuel resultó con lesiones que ameritaron atención inmediata por parte de los socorristas. En el otro vehículo, la conductora y sus dos acompañantes —entre ellos un menor de edad— también presentaron molestias físicas y fueron valorados en el lugar.

Testigos se arremolinaron en cuestión de minutos, algunos intentando auxiliar, otros observando con preocupación mientras los paramédicos estabilizaban a los heridos.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades, señalando de manera preliminar una maniobra imprudente como causa del siniestro.

La circulación se vio afectada por varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa, dejando tras de sí vidrios esparcidos y la huella de un accidente que pudo tener consecuencias aún más graves.