Tumba cafre a estudiante del CBTis 36

MONCLOVA, COAH.— Un alumno del CBTis 36 terminó con múltiples golpes, escoriaciones y con el uniforme sucio luego de ser derribado por el conductor de un automóvil que presuntamente lo persiguió tras un reclamo vial, a escasos metros del plantel educativo.

Los hechos se registraron cerca de las 13:00 horas de este miércoles, cuando Sebastián N se dirigía a la preparatoria a bordo de su motocicleta por la calle Zacatecas, con dirección a la calle Cárdenas, donde se ubica la institución.

De acuerdo con el reporte preliminar, metros antes el adolescente tuvo un altercado con el conductor de un Nissan Tsuru blanco, quien estuvo a punto de hacerlo caer tras pasar un reductor de velocidad. Al reclamarle por la maniobra, el automovilista reaccionó de manera agresiva y comenzó a perseguirlo mientras le gritaba insultos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Fue al llegar al cruce con la calle Cárdenas, justo cuando el joven intentaba incorporarse hacia la escuela, que el conductor le cerró el paso de forma intempestiva, provocando que perdiera el control y saliera proyectado contra el pavimento.

Comerciantes y testigos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato a las autoridades. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, mientras que el presunto responsable aprovechó la confusión para darse a la fuga.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al estudiante, quien presentó raspones y golpes en diversas partes del cuerpo. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para identificar al conductor involucrado y deslindar responsabilidades por lo ocurrido.