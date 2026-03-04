Tráiler y automóvil chocan en Monclova

CASTAÑOS, COAH.— Un viaje que tenía como destino el reencuentro familiar por poco termina en tragedia la tarde de este miércoles, cuando un automóvil se impactó violentamente contra la parte trasera de un tráiler sobre la carretera federal 53, en el tramo Monterrey–Monclova, a la altura del ejido Los Lirios.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y de la Guardia Nacional División Caminos, debido a la magnitud del impacto.

La unidad afectada es un automóvil MG blanco que era conducido por Fidel Quiroz Ramírez, de 53 años, originario de Palaú, Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente habría sufrido una distracción o un momento de somnolencia, lo que ocasionó que no advirtiera la presencia de un tráiler Kenworth blanco que circulaba delante de él, terminando por incrustarse en su parte posterior.

El frente del vehículo compacto quedó completamente destrozado, con el cofre y la defensa reducida a láminas retorcidas, reflejo de la fuerza del encontronazo.

En el asiento del copiloto viajaba Juanita Gómez Tenorio, de 51 años, quien resultó lesionada y manifestó dolor en el pecho tras el impacto. Paramédicos municipales acudieron con varias unidades para brindar atención prehospitalaria y determinaron su traslado a la Clínica 7 del IMSS, en Monclova, para una valoración médica más exhaustiva. El conductor fue atendido en el lugar, sin que ameritara hospitalización.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas exactas y deslindar responsabilidades.

La circulación en la carretera federal se vio parcialmente afectada mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas, dejando como saldo un fuerte susto, cuantiosos daños materiales y una mujer hospitalizada.