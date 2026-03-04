Detienen a Edward N en Piedras Negras por abuso a menor

Con trabajo de investigación, la Policía Estatal de Coahuila y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Edward N de 53 años de edad, quien era buscado por la autoridad norteamericana.

De nacionalidad estadounidense, era buscado por el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años.

La detención de Edward N

El Delegado Regional de la Zona Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez, señaló que por instrucciones del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, constantemente se trabaja de manera coordinada con las diferentes corporaciones estatales, federales, municipales y en situaciones como el caso en mención, con autoridades extranjeras.

Reiteró el compromiso de la Fiscalía General de trabajar en conjunto con la Policía Estatal por la seguridad y procuración de justicia.

Detalles de la deportación

Detalló que la Deportación Controlada se realizó bajo el protocolo establecido con el Instituto Mexicano de Migración, siendo entregado el detenido a los U.S Marshal por el Puente Internacional II Piedras Negras - Eglea Pass.