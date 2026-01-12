Dos mujeres resultan lesionadas en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Dos mujeres resultaron lesionadas, una de ellas en estado de gestación, tras verse involucradas en un fuerte accidente automovilístico registrado la mañana de este lunes sobre la transitada avenida Acereros, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura de la calle Acapulco, cuando la conductora de un Chevrolet Spark color azul intentó cruzar la avenida Acereros proveniente de la calle La Paz, sin tomar las debidas precauciones.

En ese momento, se atravesó al paso de un Dodge Avenger color guindo que circulaba con dirección al sur.

El impacto fue directo en el costado derecho del Spark, provocando que la unidad saliera proyectada y terminara estrellándose violentamente contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

La conductora del compacto quedó lesionada y atrapada al interior del vehículo, mientras que la mujer embarazada que conducía el Avenger presentó diversas molestias físicas tras el choque.

Testigos del accidente, entre ellos automovilistas y empleados de una estación de servicio cercana, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron socorristas del SAMU, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambas mujeres y las trasladaron en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica.

En tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de asegurar el área, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, ordenaron el apoyo de una grúa para retirar las unidades involucradas y trasladarlas a un corralón.

Trascendió que las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, con el fin de evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.