Policía Estatal apoya a vulnerables en Monclova por frío extremo

MONCLOVA, COAH.– Ante el marcado descenso de temperaturas provocado por el frente frío que afecta al estado, elementos de la Policía Estatal comisionados al Mando Único de Coordinación Policial desplegaron acciones de apoyo y auxilio en distintos municipios de la Región Centro, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables.

Las labores se realizaron por instrucciones del Maestro Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de la Policía Estatal Coahuila, quien ordenó reforzar la presencia policial y las acciones preventivas ante las condiciones climáticas adversas.

Los elementos estatales recorrieron colonias y sectores donde se tiene detectada la presencia de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente adultos mayores y personas en condición de calle.

Durante los recorridos, los uniformados brindaron apoyo directo, llevando alimento caliente, abrigo y cobijas, orientando a la ciudadanía sobre medidas de prevención ante el frío, así como canalizando a quienes lo requirieron hacia refugios temporales o puntos de resguardo habilitados por las autoridades municipales.

En algunos casos, se prestó auxilio inmediato a personas expuestas a las bajas temperaturas, priorizando su integridad física.

Las autoridades estatales informaron que estas acciones forman parte de un esquema de coordinación permanente entre corporaciones de seguridad y dependencias de auxilio, a fin de reducir riesgos durante la temporada invernal. Asimismo, señalaron que los operativos continuarán mientras persistan las condiciones climatológicas extremas.

Finalmente, se exhortó a la población a reportar a personas que se encuentren en riesgo por el frío, a fin de que puedan recibir atención oportuna por parte de las autoridades correspondientes.