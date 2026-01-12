Robo en tren provoca movilización policiaca en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de ayer luego de que varios sujetos intentaran presuntamente robar en los vagones del tren e incluso habrían tratado de frenar la marcha de la locomotora, lo que provocó una intensa movilización de fuerzas de seguridad en distintos puntos del sector norte de la ciudad.

Los hechos se registraron a la altura de la Curva de Juan Sánchez y en las inmediaciones de la colonia Ramos Arizpe, donde vecinos reportaron a los números de emergencia la presencia de personas actuando de manera sospechosa entre las vías férreas. La alerta se intensificó cuando algunos testigos señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, lo que elevó el riesgo de la situación.

Ante los reportes, elementos de diversas corporaciones policiacas se desplegaron de inmediato en la zona, realizando recorridos por brechas, caminos de terracería y áreas despobladas cercanas a las vías del ferrocarril, en un intento por localizar a los presuntos responsables. Las labores se realizaron bajo condiciones complicadas, marcadas por la oscuridad de la noche y el clima adverso.

De manera extraoficial, trascendió que los sujetos habrían aprovechado la poca visibilidad para intentar atacar los vagones del tren en movimiento, una maniobra sumamente peligrosa que no es nueva en este tipo de sectores. Sin embargo, al verse descubiertos o ante la proximidad de las autoridades, los individuos lograron escapar, perdiéndose entre la maleza y caminos rurales.

Pese al operativo implementado, no se reportaron personas detenidas ni aseguramiento de armas. Las autoridades mantuvieron vigilancia preventiva en el área durante varias horas, mientras que vecinos del sector expresaron su preocupación y pidieron mayor presencia policiaca para evitar que este tipo de hechos se repitan.