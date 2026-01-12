Lesionados tras choque entre vehículos en Frontera

FRONTERA, COAH.– Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego que una conductora se atravesó al paso de otro vehículo en el que viajaba una pareja.

El percance ocurrió cerca de las 07:30 horas en el cruce con la calle Prolongación Lázaro Cárdenas, cuando un Chevrolet Spark, color blanco, modelo 2018, conducido por Pamela García, de 29 años de edad, salió de dicha vialidad sin respetar el señalamiento de alto, invadiendo el carril de circulación del Libramiento.

La maniobra provocó un fuerte choque lateral contra un Nissan Versa, color gris, modelo 2009, que era conducido por Luis Ángel Armendáriz, de 25 años, quien transitaba con derecho de paso. En esta unidad viajaba como acompañante Zyomara Hernández, de 23 años, ambos con domicilio en Monclova.

Tras el impacto, los tripulantes del Nissan Versa resultaron lesionados, siendo Zyomara quien presentó mayores molestias físicas, por lo que fue atendida por paramédicos y trasladada junto al conductor afectado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, para su valoración médica.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Asimismo, se solicitó el apoyo de grúas para retirar las unidades dañadas y liberar la circulación en la zona, que se vio afectada por varios minutos.