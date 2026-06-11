Se mete a florería con todo y auto

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente registrado durante las primeras horas de este jueves en el bulevar Benito Juárez dejó como saldo un hombre lesionado, cuantiosos daños materiales en dos vehículos y afectaciones en la fachada de una florería, luego que una conductora presuntamente ignorara una señal de alto obligatorio.

El accidente y sus consecuencias

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Juárez y la calle San Miguel de la colonia El Pueblo, donde la tranquilidad de la madrugada fue interrumpida por un fuerte estruendo que alertó a vecinos y comerciantes del sector.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por elementos del Departamento de Control de Accidentes, cerca de las 05:30 horas Dulce Naomi Hernández, de 19 años de edad, conducía un automóvil Pontiac Grand Am color negro sobre la calle San Miguel con dirección al sur. Al llegar al cruce con el bulevar Juárez, presuntamente no respetó el señalamiento restrictivo e ingresó a la vía de preferencia.

La maniobra provocó que se atravesara al paso de un Nissan Sentra negro conducido por Óscar Alarcón, de 50 años, quien circulaba con dirección al poniente y ya no logró evitar el impacto.

La colisión fue de tal magnitud que ambas unidades salieron proyectadas en distintas direcciones. La conductora del Pontiac perdió el control tras el encontronazo y terminó estrellándose contra la fachada de la florería "Paraíso", causando daños en la estructura del negocio y aumentando las pérdidas materiales.

Atención médica y acciones de las autoridades

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los involucrados. Tras una valoración médica, determinaron trasladar a Óscar Alarcón a un hospital para descartar lesiones de mayor consideración, ya que presentaba diversos golpes y molestias derivadas del fuerte impacto.

Mientras tanto, las autoridades realizaron el peritaje correspondiente, recabando evidencias y testimonios para establecer con precisión la mecánica del accidente.

Debido a que el percance dejó una persona lesionada y daños de consideración tanto en los vehículos como en el establecimiento afectado, la conductora señalada como presunta responsable fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal y la reparación de los daños ocasionados.