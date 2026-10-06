Un adulto mayor provoca accidente entre Nissan March y Nissan Sentra

MONCLOVA, COAH.- Considerables daños materiales dejó un accidente registrado la tarde de este martes en la avenida Estadio, luego de que un adulto mayor al volante de un Nissan March se atravesara al paso de un Nissan Sentra.

El percance ocurrió minutos antes de las 13:30 horas en el cruce de la avenida Estadio y la calle Francisco Alfaro, entre los Juzgados de lo Familiar y el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

De acuerdo con los primeros datos, Víctor Herrera conducía un Nissan March gris por Francisco Alfaro hacia el oriente y, al intentar cruzar la avenida Estadio, no extremó precauciones.

En ese momento, por la avenida Estadio circulaba con vía libre un Nissan Sentra color arena, conducido por Jessica Ibarra, cuyo vehículo terminó recibiendo el impacto en la parte lateral izquierda posterior.

La colisión provocó daños considerables en ambas unidades. El Sentra quedó detenido sobre la avenida Estadio, mientras que el March, con severos daños en la parte frontal, terminó sobre Francisco Alfaro.

Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los tripulantes del Sentra. Por fortuna, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal también llegaron al sitio para abanderar el área y prevenir otro accidente, mientras oficiales de Control de Accidentes realizaban el peritaje y elaboraban el croquis correspondiente.

Posteriormente, una grúa retiró el Nissan March y lo trasladó a un corralón, mientras los involucrados fueron llevados a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo respecto al pago de los daños.