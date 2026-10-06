Empujan a alumna de la secundaria 39 y termina en la Clínica 7

MONCLOVA, COAH.- Una estudiante de 13 años terminó bajo atención médica luego de presuntamente ser empujada por uno de sus compañeros dentro de la Escuela Secundaria Técnica 39, en Estancias de San Juan Bautista.

El incidente ocurrió en el taller de Máquinas y Herramientas del plantel, ubicado sobre la calle Génova, donde la menor habría perdido el equilibrio tras el presunto empujón y cayó al suelo.

Atención médica y diagnóstico

La estudiante, identificada como Yamileth N, fue trasladada durante la tarde del lunes a la Clínica 7 del IMSS, donde ingresó alrededor de las 19:45 horas debido al dolor que presentaba en la cabeza.

Tras ser valorada, el personal médico estableció que presentaba un traumatismo craneoencefálico superficial y dio aviso a las autoridades para que tomaran conocimiento de lo ocurrido.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al área de urgencias para entrevistarse con la madre de la adolescente y recabar información sobre el incidente.

Como parte de la valoración médica, se determinó realizarle una tomografía axial computarizada (TAC) para descartar alguna lesión interna y mantenerla bajo observación.

Proceso de investigación

Mientras la menor permanecía en el hospital, las autoridades orientaron a su madre sobre el procedimiento para formalizar la denuncia y continuar con las investigaciones.

El caso permanece bajo investigación, por lo que se busca establecer con precisión cómo ocurrió el incidente dentro del plantel y determinar las responsabilidades que correspondan.