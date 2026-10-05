Ciclista sufre accidente por rejilla en Frontera

FRONTERA, Coah.- Una rejilla del sistema de alcantarillado pluvial provocó que un ciclista perdiera el control de su bicicleta y cayera violentamente contra el pavimento la noche de ayer en calles de la Zona Centro.

El accidente ocurrió en el cruce de Progreso y Zacatecas, donde el hombre circulaba a bordo de su bicicleta cuando una de las ruedas quedó atorada entre las rejillas del alcantarillado.

El movimiento brusco ocasionó que perdiera el equilibrio y terminara estrellándose contra la superficie de rodamiento. Debido al impacto, sufrió una herida en la cabeza que comenzó a sangrar y fue considerada de cuidado.

El reporte de una persona que presuntamente había caído al interior de una alcantarilla movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, así como a agentes de la Policía Municipal.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron al ciclista tendido sobre el pavimento y confirmaron que no había quedado dentro de la estructura del alcantarillado.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y, posteriormente, determinaron que requería traslado a un hospital para una valoración médica.

El lesionado quedó bajo observación médica mientras recibía atención por la herida que sufrió en la cabeza.

Elementos de emergencia y seguridad permanecieron en el sector para realizar las labores correspondientes y atender la situación.