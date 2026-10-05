Joven de 19 años se intoxica con medicamento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 19 años fue atendido en la sala de urgencias del Hospital San Marín, luego de presentar una intoxicación presuntamente relacionada con la ingesta de medicamento controlado.

El paciente fue identificado como Eduardo, quien ingresó al nosocomio la tarde de ayer y recibió atención médica por parte del personal de enfermería, tras detectarse que había ingerido medicamentos y presentaba síntomas de intoxicación.

Durante la atención, los enfermeros se entrevistaron con el padre del joven, identificado como Daniel, quien informó que su hijo se encontraba en el municipio de San Buenaventura, donde posiblemente habría ingerido el medicamento.

Ante el cuadro que presentaba, el personal médico mantuvo a Eduardo bajo observación para vigilar su evolución y determinar sus condiciones de salud tras la intoxicación.

El caso fue reportado a las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hicieron cargo de las primeras diligencias relacionadas con el caso.

Los investigadores recabaron información para establecer cómo ocurrió la ingesta del medicamento y determinar las circunstancias que rodearon la intoxicación del joven.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para precisar qué ocurrió antes de que Eduardo fuera trasladado al hospital para recibir atención médica.

El joven permaneció bajo vigilancia del personal médico mientras los agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes.