Familia resulta lesionada en accidente en Monclova: choque y volcadura

Monclova, Coahuila.— Una familia resultó lesionada la noche del martes luego de sufrir un aparatoso choque con volcadura sobre el puente del bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex, presuntamente debido al escombro acumulado sobre la carpeta asfáltica tras las recientes lluvias.

El accidente ocurrió en la parte media alta del puente, a la altura de la colonia Eva Sámano. De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba en una camioneta Ford Escape gris cuando, al ascender al puente, el conductor perdió el control de la unidad al pasar sobre material de arrastre que permanecía en la vialidad.

Sin posibilidad de recuperar el control, la camioneta se impactó contra la barrera central de concreto y posteriormente volcó, quedando recostada sobre uno de sus costados en la parte alta del distribuidor vial.

Automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a una clínica para su valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar los peritajes correspondientes y deslindar responsabilidades.