Hombre se lesiona en discusión con su pareja en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se registró la tarde de este martes en la colonia Bellavista, luego de que un hombre se provocara una lesión durante una discusión con su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Coahuila y Sinaloa, donde Rosa González, originaria de San Luis Potosí, manifestó a su esposo, su intención de poner fin a la relación y regresar a su estado natal.

De acuerdo con la información recabada, al conocer la decisión de su pareja, Abraham tomó un objeto punzocortante y se lesionó una muñeca, presuntamente para evitar que la mujer lo abandonara, lo que llevó a Rosa a solicitar ayuda a través del número de emergencias 911.

Elementos preventivos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. No obstante, el hombre rechazó ser trasladado a un hospital.

Durante la intervención, la mujer informó a las autoridades que no era la primera ocasión en que ocurría una situación similar, ya que aseguró que esta sería la tercera vez que Abraham atentaba contra su propia vida cuando ella intentaba terminar la relación.

Ante el contexto del caso, los oficiales orientaron a Rosa para que acudiera al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde podría recibir asesoría y apoyo especializado. Sin embargo, la mujer decidió no aceptar el acompañamiento ofrecido por las autoridades.

Una vez que los policías confirmaron que la situación inmediata había sido controlada y que no existía un riesgo inminente, concluyeron su intervención y se retiraron del lugar.