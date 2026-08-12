Roberto Torres apoya a GUBC tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Tras el accidente vial que dejó al Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) sin una de sus ambulancias, el comandante Roberto Torres "Sky", supervisor regional de la Agencia de Investigación Criminal, se sumó a las acciones para que los socorristas pudieran continuar brindando auxilio.

A pesar del percance, los integrantes del GUBC no suspendieron su labor y, con recursos propios, donaciones de ciudadanos y el respaldo de autoridades de Frontera, consiguieron disponer nuevamente de una ambulancia para atender emergencias.

La unidad fue facilitada por autoridades de Nadadores, mientras que el comandante "Sky" contribuyó con la rotulación del vehículo, permitiendo que quedara en condiciones de ser utilizada nuevamente por los socorristas.

El apoyo también alcanzó a otra ambulancia del grupo, cuya transmisión se encuentra actualmente en reparación. De acuerdo con Gustavo Espinoza, director del GUBC, existe la expectativa de que esta segunda unidad pueda reincorporarse próximamente a las labores de emergencia.

Espinoza destacó el respaldo recibido y señaló que las muestras de apoyo han sido fundamentales para que el grupo permanezca activo después del accidente.

El director del GUBC reconoció particularmente la disposición del comandante Roberto Torres, al considerar que este tipo de colaboración permite fortalecer la capacidad de respuesta del grupo y mantener sus servicios disponibles para la ciudadanía.

Con una ambulancia nuevamente operativa y otra en proceso de recuperación, los socorristas mantienen su compromiso de continuar atendiendo llamados de emergencia en la región.