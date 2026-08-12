Cuerpo de Bomberos de Escobedo sofoca incendio en carretera 57

Un incendio de grandes dimensiones movilizó durante la madrugada de este miércoles a elementos del Cuerpo de Bomberos de Escobedo, luego de que las llamas se extendieran por un predio ubicado a orillas de la carretera federal 57.

El reporte se recibió alrededor de las 3:00 horas de este miércoles, cuando los vulcanos fueron alertados sobre un incendio registrado a la altura del kilómetro 42 de dicha arteria federal, con riesgo de que alcanzara viviendas y negocios cercanos.

Al llegar, los bomberos confirmaron que el fuego consumía principalmente hierba seca y basura acumulada en el terreno. Sin embargo, la intensidad de las llamas y su rápida propagación obligaron a los socorristas a intervenir de inmediato.

Acciones de la autoridad

Los elementos ingresaron al predio y atacaron directamente el incendio para contenerlo y evitar que avanzara hacia las propiedades ubicadas en las inmediaciones. Durante varios minutos, los vulcanos trabajaron para controlar las llamas, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba y podía observarse desde distintos puntos de la carretera federal 57.

Finalmente, los bomberos lograron sofocar el fuego y evitaron que se extendiera hacia las viviendas y establecimientos cercanos. No se reportaron personas lesionadas.

Detalles confirmados

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles, los elementos regresaron al sitio para realizar labores de enfriamiento y verificar que no quedaran puntos calientes que pudieran provocar una nueva propagación. Hasta el momento no se ha establecido si el incendio fue provocado o si se originó de manera accidental, por lo que las autoridades mantienen pendiente la determinación de las causas.