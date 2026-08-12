Vuelca trabajador de IZZI en el Salinas y sale herido

Con diversas lesiones terminó un trabajador de IZZI, luego de protagonizar una aparatoso volcadura sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde la unidad quedó destrozada en medio del camellón central.

El accidente ocurrió pasado el mediodía de este miércoles, a la altura del kilómetro 5, frente a la empresa NASA, en terrenos de " municipio de Nadadores" .

Detalles del accidente

En ese punto, Humberto Uribe Flores, de 42 años, vecino de la calle Ocampo de la colonia Santa Bárbara, en Monclova , conducía una camioneta Chevrolet con dirección a la colonia Diana Laura.

El vehículo quedó severamente dañado, mientras que Humberto resultó con lesiones que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudieron para brindarle los primeros auxilios. El trabajador manifestó un fuerte dolor en el brazo izquierdo, principalmente a la altura de la muñeca.

Ante las molestias que presentaba, los socorristas determinaron trasladarlo a la Clínica 7 del Seguro Social para recibir atención médica.

Compañeros del trabajador también acudieron al lugar para brindarle apoyo durante la emergencia.

Atención médica y apoyo

Elementos de la Policía Estatal Coahuila realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Finalmente, los oficiales solicitaron una grúa para retirar la unidad destrozada y trasladarla a un corralón, con lo que se liberó la zona del accidente.