Se cumple un mes del feminicidio de Silvia y su ausencia sigue doliendo

Se cumple un mes del feminicidio de Silvia Aracely Ochoa Ramos, de 38 años, y mientras las autoridades avanzan en los procedimientos legales para trasladar a Coahuila a su agresor, sus hijas y familiares enfrentan una ausencia que permanece intacta.

Silvia fue asesinada por su expareja sentimental, Ramiro Alexander N., en un domicilio de la colonia Del Río. Tras el crimen, el señalado habría escapado hacia Estados Unidos, donde fue detenido en menos de 72 horas mediante la coordinación entre autoridades de ambos países.

Actualmente, la Fiscalía realiza los procedimientos legales para concretar su traslado y ponerlo a disposición de las autoridades en Coahuila. La familia de Silvia espera que el proceso avance y que Ramiro Alexander sea enviado al estado para responder ante la justicia por el crimen que se le atribuye.

A un mes de la muerte de su madre, sus hijas recuerdan no solo lo ocurrido, sino también la vida que compartieron con ella y el vacío que dejó su ausencia. "El mes más largo de mi vida", escribió Desirée Ochoa, hija de Silvia, al recordar a su madre al cumplirse un mes de su feminicidio. En otro mensaje, expresó el dolor que permanece en la familia: "Te extrañamos demasiado tus hijas... no sabes lo que daríamos por verte de nuevo".

Desirée aseguró que su madre permanece presente en cada paso que dan: "Tú no desapareces si nosotras no te olvidamos". Mientras el procedimiento legal continúa, la familia se mantiene a la espera de que el presunto responsable sea trasladado a Coahuila para enfrentar a la justicia. "Todo lo que hago lo hago pensando en ti, como quisiera que estuvieras aquí. Te amo mucho, mi vida", escribió Desirée.

El proceso judicial podrá determinar la responsabilidad del señalado, pero para sus hijas queda una pérdida que ninguna sentencia puede reparar: volver a ver a su madre.