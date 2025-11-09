Hombre de 69 años sufre caída tras baile en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Lo que comenzó como una noche alegre de baile terminó en un accidente para un hombre de 69 años que sufrió una caída al regresar a su casa.

El incidente ocurrió la noche del viernes en el cruce de las calles Ocampo y General Bravo, cuando Daniel Pérez perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza.

Según los primeros reportes, el hombre regresaba a su domicilio después de haber asistido al tradicional baile de pensionados, donde había disfrutado durante varias horas de la música y el ambiente festivo.

Sin embargo, al parecer, el cansancio acumulado y la intensa jornada de baile le pasaron factura, ya que, al retirarse apresuradamente del evento, perdió el control y se tropezó, cayendo de su propia altura.

Vecinos y testigos del incidente alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Paramédicos del Grupo de Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para atender al adulto mayor, quien se encontraba tendido sobre la banqueta, con una lesión visible en la cabeza.

Tras una rápida valoración, los paramédicos confirmaron que, aunque el golpe fue considerable, el hombre se mantenía consciente y cooperativo.

Después de estabilizarlo en el lugar, se procedió a trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas mayores. Se informó que, aunque el impacto fue fuerte, el estado de salud de Daniel Pérez era estable.