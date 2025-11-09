Adolescentes resultan heridos en Monclova tras choque de motocicleta

MONCLOVA, COAH. – La noche del jueves, dos adolescentes resultaron lesionados tras un accidente ocurrido en el bulevar Carlos Salinas, cuando la motocicleta en la que viajaban fue impactada por un vehículo que se atravesó repentinamente en su camino. El percance dejó a los jóvenes con lesiones leves, aunque las circunstancias del accidente siguen siendo investigadas.

Los lesionados, identificados como Giovanni Francisco N´, de 17 años, y su primo Kevin ´N´, de 16 años, se desplazaban a bordo de una motocicleta Vento negra sin las luces encendidas, lo que podría haber contribuido al incidente.

Ambos jóvenes se dirigían hacia el poniente por el bulevar cuando, al llegar al cruce con el camino Las Violetas, un automóvil blanco giró bruscamente a la izquierda, invadiendo el carril por el que circulaban.

Según el testimonio de Giovanni ´N´, el automóvil no dio señales de advertencia antes de realizar la maniobra, quitándoles el derecho de vía y ocasionando el impacto. La motocicleta sufrió daños considerables y ambos adolescentes fueron lanzados al pavimento debido al fuerte choque.

Afortunadamente, los jóvenes no presentaron lesiones graves, aunque sí golpes y raspones en diversas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindarles atención en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, lo que indignó a los testigos fue que el conductor del automóvil, responsable del incidente, decidió huir del lugar sin detenerse a ayudar a los afectados.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el conductor del vehículo no fue localizado, lo que motivó el inicio de una investigación para dar con su paradero.