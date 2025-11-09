Trabajador se Desmaya por Intoxicación en Cisterna de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un trabajador de 25 años sufrió un desmayo debido a una ligera intoxicación mientras realizaba trabajos de mantenimiento en una cisterna, lo que desató la rápida movilización de los servicios de emergencia la mañana de este sábado en la colonia Plan de Guadalupe, al oriente de Monclova.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando el joven identificado como Brayan Montelongo comenzó a sentirse mareado mientras pintaba la cisterna de un domicilio en la calle 13 número 2304, entre la calle Hidalgo. Según relató la propietaria del domicilio, Edith, Brayan comenzó a sentirse mal al estar expuesto a los vapores de la pintura y los productos que utilizaba para el mantenimiento de la cisterna, lo que provocó que se desmayara y quedara inconsciente dentro del tanque.

Ante la desesperación, Edith solicitó rápidamente una ambulancia, gritándoles a los vecinos que lo ayudaran a salir del lugar.

Los paramédicos del SAMU, junto con la Policía Municipal y los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, acudieron al domicilio en cuestión minutos después del reporte.

Al llegar, encontraron a Brayan ya fuera de la cisterna, siendo atendido en el lugar por los socorristas.

Los paramédicos lograron estabilizarlo en el sitio y confirmaron que la intoxicación no pasó a mayores. Brayan fue revisado por personal médico, quienes aseguraron que no era necesario su traslado a un hospital. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó complicaciones mayores.

Afortunadamente, el trabajador no sufrió consecuencias graves, pero las autoridades recomendaban tener precaución en espacios cerrados cuando se manejen productos químicos, ya que los vapores pueden resultar peligrosos.