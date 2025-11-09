Incendio intencional afecta a taquero en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un taquero propietario de varios puestos de comida en Monclova fue víctima de un ataque intencional la madrugada de este sábado, cuando un incendio arrasó con uno de sus puestos de tacos y dejó severos daños en su camioneta. El incidente generó alarma y movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes, afortunadamente, lograron evitar una tragedia mayor.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas en el cruce de las calles Álamo y Jiménez, cuando el puesto de tacos fue incendiado por motivos aún desconocidos. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo para controlar las llamas antes de que se extendieran al tanque de gas que se encontraba en el interior del local. Sin embargo, el puesto de tacos quedó parcialmente destruido, con serios daños en su estructura.

Según información proporcionada por el afectado, además del incendio en el puesto de tacos, en su domicilio ubicado en la calle Guadalajara número 1815, en la colonia Mirador Oriente, le intentaron prender fuego a su camioneta Ford F-150, pero fue apagado antes de que causara más daños.

El taquero, quien también posee puestos en la Plaza del Pueblo, mencionó que los atacantes no se detuvieron ahí: "El puesto de la Plaza del Pueblo sí se quemó completamente", expresó, visiblemente afectado por los eventos ocurridos.

El ataque dejó una sensación de vulnerabilidad entre los comerciantes locales, ya que aún se desconocen las razones detrás de estos atentados.

El taquero, quien pidió la intervención de las autoridades, manifestó no saber quién o por qué le causaron estos daños. Afortunadamente, no hubo víctimas ni personas heridas durante los incidentes, pero los daños materiales fueron considerables.

La Policía orientó al afectado que formalice la denuncia ante el Ministerio Público para dar seguimiento al caso.

Los bomberos lograron sofocar las llamas en los diferentes lugares afectados, y se encargaron de ventilar la zona para evitar que el fuego se reavivara.