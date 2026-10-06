Joven provoca accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un joven de 18 años provocó un aparatoso accidente al presuntamente ignorar un señalamiento de alto cuando circulaba por calles del fraccionamiento Carranza, donde su automóvil fue impactado por otra unidad.

El percance ocurrió cuando José Enrique conducía un MG blanco por la calle López Velarde, con dirección al norte.

Al llegar al cruce con General Bravo, el joven no realizó el alto correspondiente y continuó su trayectoria, encontrándose con un Volkswagen Jetta que circulaba por la segunda vialidad.

El Jetta era conducido por Celia Alejandra, quien avanzaba hacia el poniente y viajaba acompañada de su hija pequeña. La mujer se encontraba a pocas cuadras de llegar a su domicilio cuando ocurrió el encontronazo.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para auxiliar y controlar la circulación mientras se realizaban las diligencias.

Los oficiales recabaron la información de los conductores y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, José Enrique habría sido responsable del percance al no respetar el señalamiento gráfico de alto y, además, presuntamente circular a una velocidad mayor a la permitida. Pese a la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer los daños ocasionados y deslindar responsabilidades entre los involucrados.