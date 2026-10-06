Conductora provoca accidente y abandona a motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una conductora presuntamente le cerró el paso a un motociclista y, tras provocar el choque, abandonó el lugar sin detenerse para auxiliarlo, en calles de la colonia Guerrero.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, cuando Juan Octavio Lara, de 43 años, circulaba en una motocicleta negra por la calle 27, rumbo a la avenida Sur.

Detalles del accidente

El motociclista se dirigía a comprar alimentos para llevarlos a su domicilio, pero al llegar al cruce con la calle 4 se encontró con un automóvil que realizó un giro hacia la izquierda sin extremar precauciones.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado, la maniobra provocó que el vehículo se atravesara en su trayectoria y le quitara el derecho de vía.

Juan Octavio intentó frenar al percatarse de la maniobra, pero no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra el costado del automóvil.

Tras la colisión, el motociclista cayó sobre la parte frontal del vehículo. Aunque logró incorporarse, señaló que la conductora no se detuvo y decidió retirarse del lugar.

Paramédicos acudieron posteriormente para valorar al afectado y brindarle atención por las lesiones que presentó.

Recomendaciones para el afectado

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y recabaron la información proporcionada por Juan Octavio, quien indicó que la responsable había abandonado el sitio.

Ante esta situación, los oficiales le recomendaron acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, mientras se realizan las diligencias para tratar de establecer la identidad de la conductora y determinar las responsabilidades.