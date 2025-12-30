Motociclista lesionada en Monclova tras accidente en cruce

MONCLOVA, COAH.- Una joven motociclista resultó lesionada la tarde de ayer luego de verse involucrada en un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de la calle Agustín Melgar y el bulevar Adolfo López Mateos, considerado uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales, generando expectación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la motociclista se desplazaba con preferencia de paso sobre la calle Agustín Melgar cuando fue impactada de manera repentina por un automovilista que presuntamente omitió el señalamiento de alto.

A consecuencia del fuerte impacto, la joven salió proyectada contra la parte trasera de un vehículo Dodge Altitude, color gris, y posteriormente fue lanzada varios metros adelante, cayendo sobre la carpeta asfáltica del bulevar Adolfo López Mateos.

Tras el accidente, vecinos del fraccionamiento Aguilar solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la motociclista, quien presentaba diversas contusiones producto del impacto. Posteriormente, fue estabilizada y trasladada a un hospital para su valoración médica, donde quedó bajo observación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades involucradas.

El conductor del automóvil fue asegurado de manera preventiva y presentado ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades conforme a los resultados de la investigación.

El tránsito vehicular en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento del reporte oficial.