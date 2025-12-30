Desmayo de mujer genera movilización de la Cruz Roja en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La noche de ayer se registró la movilización de cuerpos de auxilio en plena Zona Centro de la ciudad, luego de que una mujer sufriera un desmayo en la calle, hecho que generó expectación entre transeúntes y usuarios del transporte colectivo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Venustiano Carranza, en la parada de camiones ubicada a la altura de Coppel Carranza, donde testigos solicitaron apoyo al número de emergencias tras observar a una mujer inconsciente en la banqueta. La situación provocó momentos de alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

En respuesta al reporte, paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato para brindar atención prehospitalaria. En el sitio hicieron contacto con Karla Guadalupe Pérez, quien, tras ser valorada, logró recobrar la conciencia.

De acuerdo con la información recabada por los socorristas, la mujer refirió sentirse estable y señaló que el episodio se debió aparentemente a un desmayo provocado por cansancio. Durante la revisión no se detectaron lesiones visibles ni signos que representaran un riesgo inmediato para su integridad.

Los paramédicos recomendaron una valoración médica más completa para descartar cualquier complicación, informándose posteriormente que la mujer sería trasladada por sus propios familiares a un hospital, sin que fuera necesario el uso de una ambulancia.

Elementos de apoyo permanecieron algunos minutos en el área para garantizar que la situación quedara bajo control y prevenir riesgos adicionales, mientras el flujo peatonal y vehicular continuó con normalidad. El incidente concluyó sin mayores contratiempos.