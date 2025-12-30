Robo a casa habitación evitado en Monclova gracias a denuncia

MONCLOVA, COAH.— La oportuna denuncia de un vecino y la rápida reacción de la Policía Municipal permitieron frustrar un robo a casa habitación durante la madrugada de ayer en la colonia FSTSE, ubicada en el sector Estancias de San Juan Bautista, al norte de la ciudad.

De acuerdo con el parte informativo de las autoridades, alrededor de las 02:00 horas se recibió un reporte al sistema de emergencias 911, en el que un residente de la calle San Ramón alertó sobre la presencia de varios sujetos sospechosos merodeando un domicilio del sector, aparentemente con intenciones de cometer un ilícito.

La llamada activó de inmediato el protocolo de atención, movilizando a varias unidades de la Policía Municipal hacia el punto señalado. Sin embargo, al notar la llegada de las patrullas, los presuntos responsables emprendieron la huida, brincando bardas de viviendas contiguas para evadir la acción policial.

Durante su escape, los individuos ingresaron a otro domicilio del sector, donde no se permitió el acceso a los elementos preventivos, lo que complicó momentáneamente la intervención directa. A pesar de ello, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda y resguardo perimetral para evitar que los sujetos regresaran al inmueble inicialmente señalado.

Vecinos del área identificaron a los presuntos delincuentes con los alias de "El Negro" y "El Chato", señalándolos como conocidos en la colonia por su presunta participación en otros robos a casa habitación. Esta información fue recabada por los uniformados como parte de las diligencias correspondientes y será integrada a las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que la vivienda que habría sido el objetivo del robo se encontraba deshabitada al momento de los hechos, lo que evitó que se registraran personas lesionadas o enfrentamientos. Gracias a la rápida movilización y al despliegue preventivo, el atraco no logró consumarse.

Finalmente, la Policía Municipal informó que se reforzaron los recorridos de vigilancia en la zona y exhortó a la ciudadanía a continuar reportando cualquier situación sospechosa, destacando que la participación vecinal es clave para prevenir delitos y fortalecer la seguridad en las colonias de Monclova.