Camioneta Chevrolet Acadia se incendia en Ciudad Frontera, solo daños materiales

FRONTERA, COAH.- Un intenso susto vivió un automovilista la tarde de ayer luego de que su vehículo comenzó a incendiarse de manera repentina, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia en el municipio de Ciudad Frontera.

A pesar de la magnitud del siniestro, el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho ocurrió cuando el conductor circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Acadia, modelo 2000, color blanco.

De manera súbita, un presunto cortocircuito en el sistema eléctrico provocó que el compartimiento del motor comenzara a arder, desprendiendo humo y llamas visibles que alertaron tanto al automovilista como a personas que se encontraban en el sector.

El incidente se registró en el cruce de las calles Occidental y Juárez, donde el conductor logró detener la marcha de la unidad y solicitó apoyo al número de emergencias.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Frontera arribaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran al resto del vehículo o a inmuebles cercanos.

Durante las labores de auxilio, la zona fue asegurada de manera preventiva para permitir el trabajo seguro de los rescatistas y reducir riesgos a la circulación vehicular. Tras varios minutos de intervención, el incendio fue completamente controlado y se llevó a cabo una revisión de la unidad para descartar cualquier posible reactivación.

Autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del incendio, no se registraron personas heridas, confirmándose únicamente daños materiales en el área del motor.