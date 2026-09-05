Arde camioneta en exhibición en la Plaza de las Garzas

MONCLOVA, COAH.- Una camioneta que se encontraba a la venta en exhibición en la Plaza de las Garzas fue consumida por las llamas la mañana de este sábado, provocando la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El incendio fue reportado alrededor de las 07:40 horas sobre la calle Hidalgo, cerca del cruce con Roberto Moreno, justo frente a Soriana Pape.

Se trataba de una Dodge Journey de procedencia extranjera, que permanecía estacionada en el lugar como parte de los vehículos que se encontraban a la venta.

Debido a que el incendio ocurrió a pocas cuadras de la Comandancia Municipal, las autoridades se movilizaron rápidamente y solicitaron la intervención de los bomberos.

Intervención de Bomberos

A su llegada, los vulcanos localizaron la camioneta envuelta en llamas, principalmente en el área del motor, mientras intensas llamaradas salían por debajo del cofre.

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos comenzaron de inmediato las maniobras para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros vehículos o inmuebles cercanos.

Posibles Causas del Incendio

Serían las autoridades correspondientes, mediante la inspección de la unidad, las encargadas de determinar las causas del incendio. Entre las posibles causas se consideró una falla en el sistema eléctrico, aunque esto no había sido confirmado.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.