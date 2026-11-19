MONCLOVA, Coah. - Lo que comenzó como un favor para llevarle combustible a un amigo terminó en un aparatoso accidente para un joven motociclista de 18 años, quien fue embestido por una unidad del Instituto Nacional de Migración cuando circulaba por el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, al oriente de Monclova.

El percance ocurrió pasado el mediodía de este miércoles, a la altura de la empresa AZ Industries, donde Raúl Ibarra Estrada, originario de Cuatro Ciénegas, terminó tendido sobre el pavimento luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por el vehículo oficial.

De acuerdo con la versión del joven, viajaba en una motocicleta prestada y había salido de una gasolinera para llevar combustible a un amigo que se había quedado varado con su camioneta sobre el libramiento. Cuando intentaba descender de la carretera para acercarse a la unidad y entregarle la gasolina, fue alcanzado por el vehículo del Instituto Nacional de Migración, cuyo conductor no habría logrado evitar el impacto.

La colisión lanzó al motociclista contra el pavimento, provocándole diversos golpes, raspones en distintas partes del cuerpo y una probable fractura en uno de sus brazos. La motocicleta también terminó con daños considerables.

Testigos del accidente

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron ayuda a través del 911, lo que movilizó a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía Estatal de Coahuila.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Raúl y, después de estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, los elementos estatales dialogaron con los involucrados y algunos testigos para conocer sus versiones y establecer cómo ocurrió el choque, además de determinar las responsabilidades correspondientes.

Debido a los daños que presentó la motocicleta, fue necesario solicitar una grúa para retirarla del lugar y trasladarla a un corralón, mientras las autoridades daban seguimiento al procedimiento.