MONCLOVA, Coah.- Un descuido al volante terminó llevando a una mujer de 65 años hasta lo alto del camellón que divide el bulevar San José de su lateral, luego de que la camioneta que conducía acabara montada sobre el cordón de concreto, a la altura de la colonia Chinameca.

El percance se registró alrededor de las 19:10 horas de este martes, en el cruce con la calle España, donde María Ojeda, de 65 años, terminó con su Ford Explorer gris trepada sobre el camellón lateral del transitado bulevar.

La escena llamó la atención de quienes circulaban por el sector, por lo que algunos testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. El reporte movilizó a elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar San José con la calle España

Oficiales del departamento de control de accidentes se encargaron de tomar conocimiento y realizar el peritaje para establecer cómo ocurrió el percance, mientras que los socorristas revisaron a las ocupantes de la camioneta.

Durante las maniobras, los oficiales colocaron conos y abanderaron el área para advertir a los automovilistas y prevenir otro accidente en ese tramo del bulevar.

Por fortuna, ninguno de los ocupantes de la camioneta presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario, por lo que el incidente quedó únicamente en el susto y los daños con los que terminó la unidad.

Elementos de la policía y paramédicos atendieron el incidente

Debido a la posición en la que quedó la Explorer y a los desperfectos que presentaba, fue necesario solicitar una grúa para retirarla del camellón y trasladarla a un corralón.