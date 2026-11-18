MONCLOVA, Coah. - El temor de que los amantes de lo ajeno aprovecharan la ausencia de alumnos y maestros para entrar a robar volvió a encender las alertas en un plantel educativo, luego de que se reportara la supuesta presencia de intrusos en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, mejor conocida como Ford 48.

El aviso provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal hacia el centro escolar, ubicado en el fraccionamiento Teocali, en el cruce de las calles Apolo y Paseo San Marcos y Jaime Nuno, donde se presumía que personas ajenas habían ingresado a las instalaciones.

Acciones de la autoridad

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún robo durante el puente escolar, los oficiales acudieron para revisar las condiciones del inmueble y descartar cualquier situación de riesgo. Sin embargo, al llegar no encontraron a ningún sospechoso ni detectaron señales de que alguien hubiera ingresado para cometer algún ilícito.

Los uniformados realizaron recorridos tanto en el interior como en el exterior de la escuela, revisando las distintas áreas para asegurarse de que todo permaneciera en orden. Finalmente, el reporte no pasó de una alerta preventiva, pues no se localizaron personas ajenas ni daños o faltantes que confirmaran un robo.

Vigilancia en el sector

Las autoridades mantuvieron la vigilancia en el sector, con la intención de evitar que durante los días de descanso los delincuentes encuentren en las escuelas una oportunidad para llevarse equipo o material de los planteles.