MONCLOVA, Coah. - Lo que comenzó como una discusión por una motocicleta terminó en agresión y daños materiales, luego de que una mujer identificada como Nancy presuntamente irrumpiera en el domicilio de un conocido y lo atacara con un picahielos, provocándole al menos dos heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas del pasado lunes, en el exterior de una vivienda ubicada en el sector de Estancias de San Juan Bautista, en las inmediaciones de la avenida San José y la calle 10 de Mayo, situación que provocó la movilización de elementos de las policías municipal y estatal.

¿Cómo ocurrió la agresión?

La alerta inicial advertía sobre la presencia de una mujer que supuestamente portaba una pistola, por lo que el reporte fue considerado de riesgo y se solicitó el apoyo del Grupo de Reacción Centro para intervenir en el lugar.

Sin embargo, al arribar los uniformados descartaron que se tratara de una persona armada con un arma de fuego y encontraron que el problema estaba relacionado con daños a propiedad ajena y una agresión.

El afectado, identificado como Ramiro García, explicó que Nancy llegó a su domicilio aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia tóxica y comenzó a comportarse de manera agresiva. Según su versión, la mujer le reclamaba por una motocicleta y, durante el altercado, ocasionó destrozos en los cristales de su automóvil y en la cerradura de acceso.

Consecuencias de la agresión

La discusión subió de tono hasta que el hombre terminó con al menos dos lesiones provocadas con un objeto punzocortante, presuntamente un picahielos. Después de la agresión, Nancy abandonó el lugar y escapó a bordo de un taxi de la ruta Premier, identificado con el número económico 83, antes de que las autoridades lograran localizarla.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para revisar a Ramiro y brindarle atención prehospitalaria. Tras valorarlo, determinaron que sus heridas no ameritaban traslado de urgencia a un hospital, aunque le recomendaron acudir a consulta médica para recibir tratamiento y valorar la necesidad de antibióticos.

Elementos municipales y estatales tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las primeras diligencias; sin embargo, la presunta responsable no fue localizada en el sitio y quedó pendiente que el afectado formalizara la denuncia correspondiente por las lesiones y los daños ocasionados.