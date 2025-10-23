Mujer choca al perder control en curva de Monclova

MONCLOVA, COAH. — Una mujer terminó arriba de la banqueta con todo y su auto al frenar abruptamente tras tomar una pronunciada curva localizada en calles de la Zona Centro.

El percance ocurrió debido a una maniobra incorrecta en plena curva, lo que provocó que la conductora perdiera el control de su automóvil.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 08:30 horas sobre la calle Sevilla, casi en el cruce con Hinojosa, cuando Wendy Khadoma Gaona Medrano, de 36 años, viajaba a bordo de un Volkswagen Vento color gris, modelo 2015.

Según el testimonio de la conductora, al ingresar a la curva intentó aplicar los frenos, lo que provocó que las llantas del vehículo perdieran adherencia al pavimento mojado, derrapando hasta golpear con la parte trasera contra la banqueta.

El impacto, aunque fue considerable, no causó daños a la infraestructura urbana ni heridas a la conductora, quien permaneció en el lugar del accidente a la espera de la llegada de los oficiales de peritaje.

Wendy, quien es vecina de la colonia Carranza, indicó que había tenido problemas para controlar el vehículo debido al frenazo en la curva.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y constataron que el único daño fue en el vehículo, confirmando que no hubo daños a la banqueta ni a otros bienes públicos.