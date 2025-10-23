Joven de 17 años lesionado tras choque de taxi en Monclova

Un menor de 17 años resultó lesionado la mañana de este jueves al ser embestido por un taxi, justo cuando se dirigía a su trabajo, tras salir de su casa en la colonia Monclova 400.

El joven, identificado como Santos ´N´, no llevaba puesto el casco de seguridad debido a las prisas, lo que agravó su estado tras el impacto.



El accidente ocurrió cerca de las 7:30 horas, en el cruce de las calles Mineros y Capitán Gustavo Elizondo.

Santos ´N´, quien se desplazaba en su motocicleta Italika de modelo 2025, circulaba por la misma calle que el taxi Nissan March, color blanco, manejado por Carlos Armando Hernández García, de 45 años.



Según los primeros informes, el taxista intentó girar a la izquierda en el cruce sin percatarse de la presencia del motociclista, quien, al no poder frenar a tiempo, terminó siendo embestido por el vehículo.

El impacto dejó al menor tendido en el pavimento con lesiones visibles en su cuerpo. Testigos de los hechos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, movilizando a paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al joven y lo trasladaron a un hospital para una valoración más completa.

Por su parte, las autoridades municipales llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance. Elementos de peritaje realizaron las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente. Ambos vehículos fueron remolcados al corralón con el apoyo de una grúa.

Brenda44 \'. '",

"correcciones": []

}