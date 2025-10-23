Escape' de tigre moviliza a Policías

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada de este jueves en las colonias Las Misiones y El Campanario, luego de que se reportara la fuga de un tigre del zoológico municipal ubicado en el Ecoparque.

El aviso generó gran alarma entre las autoridades y vecinos del sector, quienes temieron que el felino pudiera representar un peligro para la población. Fue alrededor de la medianoche cuando se notificó a la Policía Municipal sobre el escape del animal, lo que de inmediato activó un operativo especial para tratar de localizarlo.

Elementos preventivos se desplegaron por las colonias cercanas al parque ecológico, realizando recorridos a pie y en patrullas, a fin de encontrar al supuesto animal que había escapado. Se presumía que el tigre había tomado rumbo hacia el sector, por lo que los oficiales concentraron su búsqueda en esa dirección.

Durante varios minutos, las unidades recorrieron calles y brechas de Las Misiones y El Campanario, sin lograr ubicar al felino. Ante esto se determinó que la supuesta fuga del tigre fue falsa, tras confirmar con el Director del zoológico que el animal se encontraba en su jaula.