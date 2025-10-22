Choque en Ciudad Deportiva de Monclova involucra a mujer

MONCLOVA, COAH.– Por no respetar un señalamiento de alto, una mujer provocó un aparatoso accidente la mañana de este miércoles en la colonia Ciudad Deportiva, donde su vehículo terminó con severos daños tras ser impactado por una camioneta que tenía la vía libre.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el cruce de las calles Tavatzin y Novena, cuando María Fernanda Herrera Campos, conductora de un Chevrolet Spark azul modelo 2014, avanzó sin detenerse en la intersección.

En ese momento fue embestida por una camioneta Ford Lobo color guindo modelo 2005, manejada por Flor Guadalupe Wong Hernández, quien se desplazaba con preferencia sobre Tavatzin.

El fuerte impacto dejó el compacto con la parte lateral destrozada, mientras que la camioneta presentó daños en la defensa delantera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a María Fernanda, quien presentó molestias físicas producto del golpe, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar las responsabilidades.

Ambas partes fueron llevadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal en donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños que dejó como estrago el accidente.