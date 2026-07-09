Embarazada provoca choque en rotonda

MONCLOVA, COAH.- Una mujer embarazada y la acompañante de otro automovilista resultaron con diversas molestias físicas luego de verse involucradas en un aparatoso accidente registrado la tarde de este jueves en la rotonda de Los Héroes, sobre el bulevar Francisco I. Madero.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Matamoros, donde Raquel Galindo, de 27 años de edad, conducía una camioneta Mercedes-Benz color gris con dirección al sur. De acuerdo con el peritaje preliminar, al intentar cruzar el par vial no extremó precauciones, invadiendo la circulación preferente.

La maniobra provocó que un automóvil Chevrolet Cruze color gris, conducido por Arturo García, quien viajaba acompañado de Lorena Ramírez, se impactara contra el costado trasero derecho de la camioneta.

Tras la fuerte colisión, ambas unidades sufrieron daños de consideración, siendo el Chevrolet el que presentó severas afectaciones en la parte frontal, mientras que la camioneta terminó con daños en la parte trasera y en la llanta posterior derecha.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a Raquel Galindo, quien cursa un embarazo, así como a Lorena Ramírez, pasajera del Chevrolet. Ambas fueron valoradas por las lesiones y molestias que presentaban tras el impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, determinando de manera preliminar que la responsabilidad recaía en la conductora de la Mercedes por no respetar la circulación preferente.

Debido a las condiciones en que quedó la camioneta, una grúa la remolcó a un corralón, mientras que los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.