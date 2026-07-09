Detienen a hombre por agredir a trabajador de limpieza en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser acusado de agredir físicamente y amenazar a un trabajador del servicio de recolección de basura del Ayuntamiento, incidente que generó una movilización policiaca en la colonia La Sierrita.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:50 horas, cuando oficiales recibieron un reporte vía radio alertando sobre una agresión en el cruce de las calles Tacuba y San Luis, donde un empleado de limpia era atacado por un individuo.

Al arribar al sitio, los uniformados fueron informados de que el presunto agresor ya había huido, por lo que de inmediato desplegaron un operativo de búsqueda por calles cercanas.

Minutos más tarde, los policías localizaron al sospechoso, quien al percatarse de la presencia de las autoridades reaccionó de manera violenta e intentó evitar su detención, por lo que fue sometido mediante técnicas de control y asegurado sin que se registraran mayores incidentes.

El detenido fue identificado como Armando Julián Castillo Castillo, de 36 años de edad, con domicilio en la calle San Luis número 613, de la colonia La Sierrita, quien fue trasladado a las instalaciones de la cárcel municipal para su certificación médica.

Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará una investigación por su probable participación en los delitos de amenazas, lesiones y los que resulten conforme avancen las indagatorias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar de inmediato cualquier acto de violencia, destacando que la denuncia ciudadana permite una respuesta rápida de las corporaciones de seguridad.