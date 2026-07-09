Joven motociclista resulta lesionado tras choque con camión de refrescos en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un joven motociclista terminó lesionado luego de impactarse contra un camión repartidor de Coca-Cola cuyo conductor presuntamente omitió respetar un señalamiento de alto, provocando un aparatoso accidente la tarde de este miércoles en la colonia Bellavista.

El percance se registró alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Sinaloa y Juárez, donde testigos solicitaron el apoyo de las autoridades tras observar al motociclista tendido sobre el pavimento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión repartidor circulaba por la calle Juárez con dirección al poniente y, al llegar a la intersección con Sinaloa, presuntamente cruzó sin realizar el alto obligatorio, invadiendo la circulación preferente.

La maniobra tomó por sorpresa al conductor de una motocicleta roja con negro, quien ya no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra el costado de la pesada unidad.

Tras el choque, el motociclista salió proyectado contra el pavimento. Afortunadamente portaba casco de seguridad, lo que evitó lesiones de mayor gravedad, aunque sufrió diversos golpes que requirieron atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato para acordonar y abanderar la zona, ya que en ese momento el Cuerpo de Bomberos no disponía de una ambulancia para atender la emergencia en el lugar.

Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde socorristas del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios al motociclista. Finalmente, el operador del camión y el ajustador de la empresa refresquera iniciaron las gestiones para buscar un acuerdo por las lesiones y los daños ocasionados.