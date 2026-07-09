Volcadura deja 5 texanos con lesiones graves

SAN PEDRO, COAH.- Cinco integrantes de una familia originaria de Texas, cuatro de ellos menores de edad, resultaron gravemente lesionados tras la volcadura de la camioneta en la que viajaban sobre la carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas, a la altura del paraje conocido como El Mezquite.

El accidente movilizó a corporaciones de auxilio, quienes brindaron atención a los ocupantes de la unidad antes de trasladarlos de urgencia al Hospital General, donde quedaron bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Entre los heridos se encuentran Iván 'N', de 13 años; Daniel 'N', de 9; Eliziel 'N', de 4; Andrea, de 6 años, así como Nallely Perales Peña, de 38 años.

De acuerdo con los primeros reportes, Andrea 'N' fue la más afectada, ya que durante la volcadura salió proyectada fuera de la camioneta, por lo que ingresó al hospital en estado crítico y recibió atención inmediata por parte del personal médico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el accidente, por lo que las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió la volcadura.