Se vuela el alto y provoca choque

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente maniobra al volante desató un aparatoso accidente la mañana de este jueves en la colonia Miguel Hidalgo, donde una mujer resultó lesionada y dos vehículos terminaron con cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 15 de Mayo y 21 de Marzo, cuando Ricardo, de 23 años, conducía un automóvil Ford Figo color gris.

De acuerdo con el peritaje preliminar elaborado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, el joven presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto, invadiendo la circulación preferente y atravesándose al paso de una camioneta Nissan Rogue color gris, que era conducida por Humberto "N", de 15 años.

El impacto fue inevitable y dejó ambas unidades con severos daños, principalmente el Ford Figo, que terminó con el frente completamente destrozado.

A consecuencia del fuerte encontronazo, una mujer que viajaba en la camioneta sufrió una fuerte impresión y presentó malestar, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Mientras tanto, oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron de manera preliminar que la responsabilidad recaía sobre el conductor del Ford Figo por no respetar el señalamiento de alto.

Posteriormente, el automóvil fue remolcado por una grúa a un corralón debido a los daños que presentaba, mientras que Ricardo fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con los padres del menor para la reparación de los daños ocasionados.