Mujer de 65 años, gravemente herida en accidente en Monclova

Un accidente vial dejó a una mujer mayor gravemente lesionada, luego de ser embestida por una camioneta mientras intentaba cruzar las calles del Centro de Monclova, acompañada por su esposo. El incidente ocurrió cerca de las 15:00 horas, en el cruce de las calles de La Fuente y Zaragoza.

La víctima, identificada como Romana Ramos Sánchez, de 65 años, intentaba cruzar la calle cuando fue atropellada por una camioneta cerrada que circulaba por la calle Zaragoza.

La conductora, Johana Alejandra Leyva Ávila, vecina de la colonia Nueva Miravalle, manifestó que el impacto fue "con el puro vuelo" mientras ella intentaba dar vuelta hacia la Plaza Principal para tomar la calle de La Fuente.

Sin embargo, el golpe fue suficiente para derribar a la mujer, quien terminó tendida en el pavimento. La fuerte colisión dejó a Romana Ramos con diversas lesiones, lo que provocó que entrara en crisis y comenzara a vomitar en el lugar.

Testigos del accidente, alarmados por la situación, se acercaron de inmediato para brindarle auxilio mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Detalles del accidente en Monclova

Elementos de la Policía Municipal llegaron rápidamente al lugar y abanderaron el área para evitar otro posible percance. Tras asegurar el sitio, solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del equipo de Control de Accidentes, quienes se encargaron de realizar el peritaje y escuchar a la conductora involucrada. La camioneta fue asegurada, y la conductora fue detenida para las investigaciones correspondientes.

Romana Ramos, quien fue atendida por los paramédicos, fue trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, acompañada por su esposo. En el hospital, los médicos confirmaron que la mujer había sufrido lesiones graves y sería evaluada de manera más detallada.

Acciones de la autoridad tras el atropello

El esposo de Romana, al brindar detalles del accidente, mencionó que su esposa ya había estado involucrada en varios accidentes previos, en los que había sufrido golpes en la cabeza, lo que aumentó la preocupación por su estado de salud tras este nuevo percance.

Las autoridades municipales continúan con las investigaciones del caso, mientras que la conductora de la camioneta permanecerá bajo custodia hasta que se resuelva su situación legal.