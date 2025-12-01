Quemazón de basura moviliza a bomberos en yonke

Una quema de basura en el patio de un yonke en la colonia Lomas de Tecolotes generó la movilización de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos la mañana de este lunes.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron un incendio en la calle Nicolás Nolasco, alertando a las autoridades sobre la presencia de llamas dentro del establecimiento.

Al recibir el reporte, los vulcanos se desplazaron de inmediato al sitio para atender la emergencia. Al llegar, descubrieron que se trataba de una quema controlada de basura dentro del yonke, pero que, por el viento y la cantidad de desechos, estaba a punto de salirse de control y poner en riesgo los alrededores.

Afortunadamente, los bomberos lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran hacia otros objetos o estructuras cercanas. Durante el proceso de control, los oficiales realizaron las recomendaciones pertinentes al propietario del yonke, advirtiendo sobre los peligros de realizar quemas no controladas en áreas tan vulnerables, especialmente cuando se trata de materiales altamente inflamables.

Los bomberos instaron al propietario a tomar medidas de seguridad más estrictas y a evitar este tipo de prácticas en el futuro, ya que representan un grave riesgo tanto para la propiedad privada como para la seguridad de los vecinos.

El incidente, aunque no causó mayores daños, sirvió como un recordatorio de la importancia de prevenir accidentes relacionados con incendios, especialmente en zonas con alta acumulación de materiales combustibles.