Colisión en Picasso: accidente vial deja daños y un herido

Un fuerte accidente vial ocurrió la mañana de este lunes a las 06:30 horas en la intersección de la calle Mónaco y el bulevar Benito Juárez, en la colonia Picasso, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, al intentar cruzar el bulevar se atravesó en el paso de un automóvil, provocando una colisión de gran impacto.

Detalles del accidente en Picasso

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de la Chevrolet Silverado, identificado como Guillermo Miller Anguiano, de 33 años, con domicilio en la calle Corregidora 705, colonia Picasso, intentó cruzar el bulevar Benito Juárez sin percatarse de la proximidad de un vehículo que circulaba por la vía libre.

El automóvil, un Saturn Vue 2006, conducido por Ernesto Carlos Rodríguez Cabrera, de 45 años, domiciliado en la calle Pablo González 409, colonia Lucrecia Solano, no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado derecho de la camioneta.

El choque fue tan violento que el frente del Saturn quedó destrozado, mientras que la Chevrolet quedó con daños considerables en el costado. El conductor del auto, fue quien resultó con molestias físicas debido al impacto. Inmediatamente, se movilizaron cuerpos de seguridad y de rescate para atender la emergencia.

Acciones de la autoridad tras el choque

Elementos de la Policía Municipal y de Control de Accidentes llegaron al lugar para asegurar la zona y recabar información sobre el incidente. Mientras tanto, paramédicos acudieron al sitio para brindar apoyo a los involucrados.

Autoridades informaron que el incidente fue producto de una falta de precaución por parte del conductor de la Chevrolet. Los vehículos fueron retirados y la circulación fue restablecida en breve.

Involucrados buscan acuerdo por daños

Los involucrados en el accidente buscarían llegar a un arreglo para el pago de los daños.