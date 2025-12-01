Incendio en Pollo Feliz obliga a evacuación por acumulación de grasa

La tarde de este lunes, una columna de humo emergiendo de la chimenea del restaurante Pollo Feliz, ubicado en el sector El Pueblo, generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia, obligando a la evacuación del personal y los comensales del establecimiento para prevenir una tragedia mayor.

El incidente ocurrió cerca de las 12:30 horas, cuando el fuego se originó debido al acumulamiento de grasa en uno de los ductos de la chimenea, un problema que, según las autoridades, es común en establecimientos que no reciben el mantenimiento adecuado a sus sistemas de extracción.

La presencia de material inflamable en la chimenea provocó que las llamas se encendieran repentinamente, generando una nube de humo visible desde varios puntos del sector.

De inmediato, el personal del restaurante activó el protocolo de seguridad y procedió a evacuar de manera ordenada a todos los empleados y clientes presentes.

¿Cómo ocurrió el incendio en Pollo Feliz?

En cuanto arribaron los elementos de Protección Civil y Bomberos, el fuego ya había comenzado a descontrolarse, pero gracias a la intervención oportuna de los vulcanos, las llamas fueron sofocadas en cuestión de minutos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por el humo. Los trabajadores fueron valorados en el lugar por socorristas de Protección Civil, quienes confirmaron que no fue necesario su traslado a hospitales, ya que ninguno presentó síntomas graves.

Pedro Alvarado, Director de Protección Civil de Monclova, explicó que el incendio fue causado por la acumulación de grasa en la chimenea, un riesgo que, si no se controla, puede generar este tipo de incidentes.

"Es fundamental que los establecimientos mantengan en buen estado sus sistemas de extracción de humo, realizando limpiezas periódicas para evitar la acumulación de residuos inflamables", comentó Alvarado.

Acciones de Protección Civil tras el incendio

Tras controlar el incendio, el equipo de Protección Civil realizó una inspección exhaustiva del establecimiento, verificando que contara con las medidas de seguridad necesarias, como extintores funcionales y salidas de emergencia despejadas.

En caso de que se detecten irregularidades en la limpieza de los ductos o en otros aspectos de seguridad, el restaurante podría ser sancionado con una multa, advirtió Alvarado.