Lesiona doctora a hombre en choque ´Se les atravesó´

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente registrado la tarde de este lunes en calles de la colonia Guadalupe dejó a un hombre lesionado y movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que una doctora de la Clínica Kali, presuntamente omitiera un señalamiento de alto y provocara un fuerte choque contra una motocicleta.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce de las calles Piedras Negras y Valparaíso, donde Rosa Hernández, identificada como doctora de la Clínica Kali, conducía una camioneta Honda Pilot color azul sobre la calle Piedras Negras con dirección al oriente.

De acuerdo con el peritaje preliminar, al llegar a la intersección con la calle Valparaíso la automovilista no respetó el señalamiento gráfico de alto y terminó invadiendo la trayectoria de una motocicleta Dinamo color negro, conducida por Sandra Guardiola. La motociclista ya no tuvo oportunidad de evitar el impacto y se estrelló contra el costado derecho de la camioneta, provocando que su acompañante, Samuel Sánchez Martínez, de 38 años y vecino de la colonia Guerrero, saliera proyectado varios metros hasta azotar violentamente contra el pavimento.

La escena causó alarma entre vecinos y automovilistas, quienes de inmediato solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado y, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo atención de especialistas.

Detalles confirmados

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades. Debido a que el acompañante de la motocicleta sufrió lesiones de consideración, el accidente fue turnado al Ministerio Público. Ambas unidades fueron aseguradas y remolcadas a un corralón, mientras la conductora de la camioneta, señalada de manera preliminar como presunta responsable, quedó a disposición de las autoridades, donde se determinará su situación legal.